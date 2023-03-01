В депздраве опровергли угрозу распространения холеры в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Воронежцам в мессенджерах 1 марта стали поступать тревожные сообщения якобы об угрозе вспышки холеры в регионе, от которой смертей будет «больше, чем от ковида». Неизвестные авторы объявления объяснили надвигающуюся опасность «биологической диверсией» из-за ситуации на Украине. А «собирала и предупредила» их якобы главный врач БСМП.

Горожанам это «передали» и настоятельно не рекомендовали пить сырую воду из-под крана.

Фейковое сообщение из мессенджеров Фото: Предоставлено "КП"

В облздраве так прокомментировали фейковое сообщение:

– Департамент здравоохранения информацию НЕ подтверждает. К тому же, как вам известно, во всех БСМП Воронежа главные врачи – мужчины, – пояснили в пресс-службе ведомства.

Кстати, «Комсомольская правда» уже писала о подобных фейках. В мае 2022-го в месенджерах воронежцев начали «пугать» аудиозаписью, на которой неизвестная женщина (ее выдавали за врача) сообщала своей знакомой о регистрации в Воронеже случаев холеры. Якобы связи с этим даже проводили перепрофилирование больниц.