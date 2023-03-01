Воронежцы жалуются на отсутствие обещанной скидки в 7 рублей на проезд

Скидки пообещали, а дальше как получится? Фото: из архива «КП»

В среду, 1 марта, после начала действия заявленной скидки в 7 рублей на проезд в воронежском общественном транспорте для тех, кто оплачивает его картой «Мир» со смартфона, появились негодующие отклики пассажиров. Люди заявляют, что у них списывают, как и прежде, 26, а не 19 «целковых». Причем некоторые прокатились на разных маршрутах. И на одних списывали 19, а на других 26 рублей.

В управлении информации мэрии Воронежа так прокомментировали ситуацию:

- Не исключено, что списание 26 рублей отображается только на терминале автобусов, а на самом деле со счета уходит 19. Система настроена на определенную сумму и ради этой акции ее не будут менять. Если же вы проверили баланс и у вас реально списали 26 рублей, то нужно обращаться за разъяснениями к представителям платежной системы.