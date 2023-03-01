Воронежцев в марте обяжут платить «коммуналку» за общедомовые нужды за целый год

Воронежцы недоумевают, как удовлетворить все растущие аппетиты коммунальщиков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Воронежцы в марте будут вынуждены платить за «коммуналку» еще больше. О повышении платежей уже приняли решение. Мотивы непопулярных мер пояснили в управляющих компаниях.

Оказалось, что повышение платежей станет результатом перерасчета платы за общедомовые нужды. Это лампочка в подъезде, лифт, пользование холодной водой из подвала (допустим, на полив растений или заливку катка). Ранее платежи брали по нормативу (очень небольшому). Теперь же после вступления в силу соответствующего закона, принятого в феврале 2022 года, решили начислять по полной. Так как УК-шки все равно не платили поставщикам ресурсов, и долги копились.

Мало того, аккуратно платящие за «коммуналку» владельцы квартир еще и оказались заложниками должников, и ловчил, пускающих свой счетчик в обратную сторону и потом не открывающих двери контролерам. Чем больше у вас таких соседей, тем выше будет плата за общедомовые нужды.

Так как перерасчет берется за год, то по оценкам специалистов, с законопослушных хозяев квартир могут взять деньги в расчете до 20, а то и 50 (это, похоже, верхняя планка) рублей за квадратный метр жилплощади. В этом случае за «коммуналку» в марте придется платить астрономические суммы.

Напомним, недавнее подорожание услуг от «Квадры» привело к появлению петиции о закрытии этой коммунальной компании.