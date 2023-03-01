В Воронежской области за сутки выявили еще 389 случаев коронавируса

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области на 1 марта ковид определили у 389 местных жителей. Это первый рекорд в 2023 году. Свежей суточной статистикой поделился федеральный оперштаб.

В большинстве случаев болезнь протекает без осложнений. Госпитализация в «красную» зону понадобилась 37 воронежцам.

Всего же с начала пандемии с весны 2020 года в регионе выявили уже свыше 480,7 тысячи случаев заражения COVID-19.

По счастью, за минувшие сутки медики не зафиксировали летальных случаев. Кроме того, выписали из стационаров или амбулаторного лечения 257 воронежцев.