В Воронежской области на 31% снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области за минувшую неделю на треть снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Статистику 1 марта опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

Они собрали в ходе мониторинга данные за период с 20 по 26 февраля. В медицинские учреждения региона с жалобами на симптомы простудных заболеваний обратились 14237 местных жителей. Свыше 40,6% пациентов – это дети до 14 лет. Всего гриппом и ОРВИ заболели 5785 детей за неделю.

Между тем, санврачи утверждают, что в целом заболеваемость снизилась на 30,8% по сравнению с предыдущей неделей.

В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа. На них приходится 67,7% положительных находок. У заболевших гриппом почти в 87,8% случаев выявляются вирусы гриппа B.