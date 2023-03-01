В Воронежской области планируют открыть пять дневных стационаров для участников СВО

Сеть реабилитационных медучреждений Воронежской области в ближайшем будущем собираются расширить. Фото: с телеграм-канала правительства Воронежской области.

Областные власти планируют открыть еще пять дневных стационаров для участников СВО. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев. Где они конкретно появятся, пока неясно.

Для участников СВО недавно открылся медицинский кабинет в областной больнице № 1. За первые две недели его работы туда обратился 61 человек.

Всего в Воронежской области в системе реабилитации работают 17 стационарных отделений по разным профилям. Специализация восьми из них – нарушения функций центральной нервной системы (ЦНС). Еще в шести восстанавливают после болезней периферической нервной системы (ПНС) и костно-мышечного профиля (включая травмы и их последствия). И еще три работают по широкому кругу соматических (то есть не связанных с психической деятельностью человека) болезней.