В Воронеже женщина угнала «Ниву» своего бывшего мужа после его смерти

«Ниву» вернут законной наследнице. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Не поделили наследство бывшая жена и сестра умершего мужчины. У него в гаражном кооперативе на улице Остужева стояла «Нива». 52-летняя бывшая жена посчитала, что имеет на нее права. А поскольку у нее были ключи от гаражного бокса, то она отогнала машину к себе в Семилукский район.

56-летняя сестра покойного пришла в гараж позже. Не обнаружив машину, она написала заявление в полиции о краже. Стражи порядка, разобравшись в ситуации, установили, что бывшая жена на «Ниву» никаких прав не имеет. А значит, она совершила преступление. Ее доставили в отдел полиции, где женщина призналась, что взяла машину. Теперь ей придется отвечать по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная ответственность по ней - пять лет лишения свободы.