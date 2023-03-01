В Воронеже «Ниссан» врезался в «семерку» и влетел в столб: ранена 10-летняя девочка

«Ниссан» врезался в столб. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 28 февраля, в 7.25 у дома № 43 на Ленинском проспекте случилась авария. 46-летний водитель «Ниссан-Кашкай», ехавший по Ленинскому проспекту со стороны улицы Циолковского в направлении переулка Ольховый, на перекрестке со светофором повернул налево. И так неудачно, что врезался в «семерку». 22-летний водитель «Жигулей» ехал со стороны Брусилова в сторону Циолковского. От удара «Ниссан» отбросило прямо на электрический столб.

У «Жигулей» сильно помято одно крыло. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В аварии водители серьезных травм не получили. А вот 10-летнюю девочку, ехавшую в «Ниссане», забрали в больницу.

- Всего 28 февраля в Воронежской области случилось 95 ДТП, из них 78 – в Воронеже, 14 – на дорогах в районах и 3 – на федеральных трассах. В двух авариях получили травмы два человека. Автоинспекторы задержали 7 пьяных водителей и еще 46 за выезд на встречную полосу, - сообщили в региональном ГУ МВД.