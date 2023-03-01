В Воронеже проведут реставрацию «Заставского пилона» возле «Юбилейного»

Так сейчас выглядит нижняя часть «Заставского пилона». Фото: Юрий КОЗЛОВ

Один из сохранившихся объектов культурного наследия в центре Воронежа в недалеком будущем отреставрируют. «Заставский пилон» на улице Карла Маркса, располагающийся недалеко от школы № 9 и Дворца спорта «Юбилейный», был построен в конце XVIII – начале XIX вв. Он украшал въезд на Чугуновское кладбище, тогда самое престижное в Воронеже. Сейчас же «Заставский пилон» имеет весьма неприглядный вид, особенно в своей верхней части.

На право разработать проект реставрации памятника культурного наследия объявили торги. Их начальная цена 2,111 миллионов рублей. Проект нужно будет подготовить до 31 декабря 2023 года. Заявки на участие в торгах принимают до 7 марта. Их итоги подведут 10 марта. Подрядчик должен обеспечить гарантию после окончания работ на пять лет.

Кстати, возле «Заставского пилона» стоят неогороженными плиты, на которых указаны имена умерших героев войны 1812 года.