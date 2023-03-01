Правительство Воронежской области опубликовало памятку, как вести себя в интернете, чтобы не помогать врагу

Прежде чем делать пост в Сети, подумайте, не может ли он пойти на пользу врагу. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Сотрудники правительства Воронежской области опубликовали памятку, как вести себя в интернете в условиях СВО. Правил этих немного:

1. не публиковать в Сети фото объектов инфраструктуры (водонапорные станции, ЛЭП и т.п.), предприятий или военных объектов;

2. не делать посты с предполагаемой работой ПВО с привязкой к конкретному месту;

3. не выкладывать фото и видео с военными, их техникой, транспортом, инфраструктурой (окопы, укрепления, транспортные колонны). Это можно делать только, если есть информация с официальных источников;

4. если увидели войска, не указывайте в интернете конкретный населенный пункт.

В региональном правительстве еще раз подчеркнули, что ситуация в области остается полностью контролируемой.