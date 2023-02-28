1 марта стартует продажа билетов на матч воронежского «Факела» с «Химками»

Фото со страницы ФК "Факел" в VK.

Завтра, 1 марта, в 9 часов утра на qtickets.ru стартует продажа билетов на матч 18-го тура Премьер-лиги «Факел» – «Химки». Об этом сообщил телеграм-канал воронежского клуба.

Болельщикам «Факела» будут доступны билеты на сектор 1 восточной трибуны, а также оставшиеся после реализации абонементов места на южной трибуне. На северной трибуне будут располагаться болельщики «Химок» – наш соперник воспользовался правом на выделение гостевой квоты для своих активных болельщиков. Продажа пройдет в режиме «не более трех билетов в одни руки».

1 марта на арене для продажи билетов будут открыты две кассы: одна на центральной трибуне (ул. Студенческая) и одна на восточной (ул. Фридриха Энгельса). В день игры будут работать четыре кассы – по две на центральной и восточной трибунах.

Время работы касс:

1 и 2 марта – с 11 до 19 часов;

3 марта – с 11 до 20 часов.

Продажа билетов в кассах также будет вестись в режиме «не более трех на руки». Необходимо будет назвать кассиру номер своей «карты болельщика», а также номера «карт» лиц, с которыми вы собираетесь посетить матч. Встреча начнется в пятницу, 3 марта, в 19:00 на Центральном стадионе профсоюзов. Арена откроется для болельщиков за 2,5 часа до стартового свистка – в 16:30.

Отметим, что со средствами активной поддержки клуба-соперника «Факела» располагаться можно только на гостевом секторе, на северной трибуне.