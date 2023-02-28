Воронежская область вошла в пятерку лидеров среди регионов РФ по производству сливочного масла и сыра

В 2022 году Воронежская область заняла третье место в России по производству сливочного масла, объем которого составил – 20,1 тыс. тонн. Об этом информирует телеграм-канал департамента аграрной политики Воронежской области. Это 6,4% от общероссийского показателя. Всего в России было произведено 314,2 тыс. тонн этого продукта.

По производству сыра наш регион занял четвертое место в стране. Объем производства в 2022 году составил 45,6 тыс. тонн: это 6,8% от общего показателя по стране. Всего в России было произведено 669 тыс. тонн сыра.