Воронежские студенты поучаствуют в реализации экологических проектов города

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

В Воронеже 28 февраля подписано соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности между городской администрацией и профильными вузами. В мероприятии приняли участие мэр Вадим Кстенин, ректор Воронежского государственного технического университета Дмитрий Проскурин и ректор Воронежского государственного лесотехнического университета Михаил Драпалюк.

БОЛЬШЕ ЗЕЛЕНИ В ГОРОДЕ

Глава города отметил, что муниципалитет набрал серьезные темпы по благоустройству и озеленению общественных пространств. В год обновляется порядка 20 таких объектов. Но власти Воронежа сталкиваются с определенной проблематикой.

– Здесь нужно работать и с точки зрения социологии, решать градостроительные вопросы, учитывать множество аспектов при планировке территории. Также необходимо задумываться не только над созданием пространств, но и над их событийным наполнением, чтобы эти пространства жили. И вузам в этом участвовать сам Бог велел, вам есть, что показать и есть чем гордиться, – сказал в своей приветственной речи Вадим Кстенин.

Благодаря подписанному документу, решится вопрос взаимодействия с молодыми специалистами в плане сохранения и развития зеленых зон, поскольку важно, чтобы в агрессивной городской среде правильно выбирались породы деревьев и затем проводился качественный уход за ними.

Студенты ВГТУ и ВГЛТУ смогут принимать участие в разработке проектов реконструкции и развития парков и скверов, внедрении научных методов в области охраны окружающей среды, и совместных научно-исследовательских проектах.

– Задачи, поставленные соглашением, постараемся выполнить в полном объеме. Воронеж – молодёжный и энергичный город, уверен, что эта энергия выльется в креативные решения и потенциал учебных заведений будет направлен на развитие областного центра, – отметил Михаил Драпалюк.

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА

В будущем сотрудничество может дать возможность выпускникам вузов трудоустроится в муниципальные организации Воронежа.

– Мы ориентированы на взаимодействие с реальным сектором и, в частности, с муниципальными организациями. Это даёт возможность нашим сотрудникам и студентам отойти от абстракции и поработать на реальный сектор экономики, общественные пространства, ландшафтный дизайн, постараться гармонично вплести скверы и рекреационные зоны в структуру города. Если эти территории будут правильно спроектированы с учетом эргономики, с учетом окружающей архитектуры, я думаю, привлекательность их только возрастет. И замечательно, если ребята в итоге смогут претендовать на трудоустройство, – подчеркнул Дмитрий Проскурин.

СОВМЕСТНЫЕ КОНКУРСЫ

Также стороны договорились проводить совместные эколого-просветительские мероприятия и городские конкурсы. В этом году такой уже запланирован. Уже выбрано название - «Зеленый город, который построили мы». Он будет проводиться в четырех номинациях для подготовки проектов реконструкции парков и скверов, создания цветников и арт-объектов.

– С профильными вузами мы работаем давно и в части субботников, и в части научных разработок, а соглашение даст нам возможность упрочить связи, которые выстроились между структурными подразделениями администрации и вузами, – подчеркнула руководитель управления экологии Галина Воробьева.