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НовостиОбщество28 февраля 2023 16:30

Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания двум воронежским профессорам

Указ опубликован на портале правовой информации
Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 28 февраля, почетные звания «Заслуженный работник высшей школы РФ» получили завкафедрой фармацевтической химии фармацевтической технологии Воронежского госуниверситета Алексей Сливкин и декан агроинженерного факультета Воронежского государственного аграрного университета Владимир Оробинский.

Профессоров наградили «За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу».

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, Владимир Путини наградил званием «Заслуженный врач РФ» двух воронежских медиков.