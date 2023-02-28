Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания двум воронежским профессорам

Сегодня, 28 февраля, почетные звания «Заслуженный работник высшей школы РФ» получили завкафедрой фармацевтической химии фармацевтической технологии Воронежского госуниверситета Алексей Сливкин и декан агроинженерного факультета Воронежского государственного аграрного университета Владимир Оробинский.
Профессоров наградили «За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу».
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, Владимир Путини наградил званием «Заслуженный врач РФ» двух воронежских медиков.