Воронежец Григорий Бутин выиграл межрегиональный турнир по фехтованию

Григорий Бутин (в центре). Фото ЦСП СК Воронежской области.

Григорий Бутин тренируется у Виктора Снытникова и Светланы Алиевой в спортивной школе олимпийского резерва № 14 и спортивном клубе «Академия фехтования».

- Это лишь самое начало спортивной карьеры, но стратегический план 10-летнего таланта – достижение высших результатов, - прокомментировала успех нашего земляка главный тренер сборной Воронежской сборной по фехтованию Аниса Петрова. - По количеству участия в соревнованиях этого года можно отметить высокую активность тренеров и спортсмена – ежемесячное, а иногда и дважды в месяц, участвуют в соревнованиях различного уровня.

По словам спортсмена, главная цель - стать олимпийским чемпионом, и тренеры поддерживают этот настрой, психология победителя имеет значение.

- Задачи будем решать поэтапно: участие в рейтинговых соревнованиях для отбора в региональную сборную и стартовые составы для участия в первенствах России, победы на официальных соревнованиях и – сборная страны! – поделилась планами Аниса Петрова.