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НовостиОбщество28 февраля 2023 15:43

Воронежский следком проверит информацию о загрязнении окружающей среды в селе Щучье Эртильского района

Незаконная свалка существует уже десять лет
Алексей СЕРГУНИН

В региональное отделение Общероссийского народного фронта обратились жители села Щучье Эртильского района. По их мнению, на незаконную свалку в районе Комаревки на протяжении десяти лет свозится строительный и бытовой мусор. Также жители уверяют о загрязнении прилегающих водоемов.

По поручению руководителя СУ проводится процессуальная проверка. Следственные органы выполняют комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.