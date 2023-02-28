Воронежский следком проверит информацию о загрязнении окружающей среды в селе Щучье Эртильского района

В региональное отделение Общероссийского народного фронта обратились жители села Щучье Эртильского района. По их мнению, на незаконную свалку в районе Комаревки на протяжении десяти лет свозится строительный и бытовой мусор. Также жители уверяют о загрязнении прилегающих водоемов.

По поручению руководителя СУ проводится процессуальная проверка. Следственные органы выполняют комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.