В Воронежской области муж с женой отдали цыганке-аферистке 200 тысяч рублей и драгоценности

В марте 2022 года в отдел МВД России по Подгоренскому району обратилась 63-летняя жительницы поселка Опыт и сообщила о хищении сбережений и золотых украшений. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Потерпевшая рассказала, что в конце марта к ней домой пришла незнакомка и спросила, не продает ли хозяйка пух и перья. Услышав отказ, гостья взяла за ладонь женщину и попросила позвать ее мужа, назвав его по имени. Испугавшись, пенсионерка впустила незнакомку и проводила в комнату к супругу.

Дальше стало еще интереснее. Пенсионеру гостья сообщила, что через три дня ему грозит смерть. Чтобы подтвердить свой прогноз, она предложила хозяину дома принести стакан с водой и спички. Затем женщина раздала всем по несколько спичек и зажгла их. Как только огонь погас, огарки бросили в стакан, и некоторые из них опустились на дно.

Аферистка сообщила, что спички составили крестообразную фигуру, а это неизменно свидетельствует о наложенной порче. Затем женщина попросила подать ей из холодильника яйцо. Его она завернула в полотенце и провела по телу мужчины. Когда якобы магический обряд завершился, в полотенце оказалась скорлупа и масса зеленого цвета, еще одно доказательство неизменной гибели для хозяина дома.

Кроме того, женщина потребовала принести живых куриц. Выполняя условия незнакомки, хозяева дома прижали по одной птице к груди. Под звуки заклинаний они подышали на живность, после чего обе курицы захрипели и скончались. Пенсионеры поверили неизвестной.

Злоумышленница рассказала, что обладает даром целительства и сможет помочь хозяевам избавиться от неприятностей. Не прекращая сыпать обещаниями и пугать последствиями порчи, женщина попросила принести ей все наличные сбережения и золото, поскольку именно эти вещи подлежат очищению от злых чар. Но обряд ей необходимо произвести самостоятельно в полночь на кладбище.

Когда мошенница получила в руки более 200 тысяч рублей и украшения (кольцо, серьги и цепочку с кулоном), она завернула их в полотенце и унесла с собой. Пообещав избавить от последствий порчи, злоумышленница просила ей доверять и никому не сообщать о ее визите три дня. Когда же лжецелительница не вернулась, пенсионерка обратилась в полицию.

Оперативники, следователи и эксперты обнаружили следы биологического происхождения. Проведенная судебно-биологическая экспертиза помогла идентифицировать подозреваемую. Выяснилось, что жительницу Подгоренского района обманула профессиональная мошенница-цыганка, 55-летняя жительница Борисоглебска, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за воровство. Сейчас ее держат в изоляторе. В соответствии с ч. 2 ст. 159 УК РФ злоумышленнице грозит лишения свободы на срок до пяти лет.