Власти Воронежа ищут подрядчика для капремонта дворца спорта «Юбилейный»

Необходимость ремонта дворца спорта очевидна Фото: Юрий КОЗЛОВ

В Воронеже, как и планировалось, в 2023 году проведут капитальный ремонт и модернизируют оборудование главного городского ледового дворца - спортивного комплекса «Юбилейный». Власти уже начали поиск подрядчика. Об этом рассказал мэр Вадим Кстенин в своем телеграм-канале 28 февраля.

В рамках первого контракта на 87 млн рублей победитель должен будет провести общестроительные работы. В СК, который также является домашней ареной хоккейного клуба «Буран», заменят систему холодоснабжения, оконные блоки и витражи. Также отремонтируют фасад и обновят кровлю.

По второму контракту на 21 млн рублей подрядчик должен будет здание ледовой арены оснастить системами контроля и управления доступом, охранного телевидения, оповещения и управления эвакуацией, а также автоматической пожарной сигнализацией.

- Основной объем работ планируем осуществить в летние месяцы, поскольку в этот период уже не проводятся хоккейные матчи, а воспитанники работающей здесь спортивной школы находятся на каникулах. В августе, по завершении монтажа холодильного оборудования, зальем лед, чтобы наши спортсмены могли выйти на тренировки, - поделился глава Воронежа.

Также он отметил, что грядут масштабные работы на еще одном важном объекте – в школе №45. На ее реконструкцию уже нашли подрядчика. Как и на ряде других объектов, контракт здесь будет исполняться «под ключ».

- Подрядной организации предстоит не только провести изыскания и разработать проектно-сметную документацию, но и практически заново выстроить здание увеличенной мощности, а затем оснастить его. Все работы будем держать на особом контроле, - подчеркнул Вадим Кстенин.