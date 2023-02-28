В воронежской многоэтажке нашли трупы отца и сына

27 февраля в многоэтажке в Советском районе обнаружили трупы двух мужчин. В квартире на улице Тепличной нашли тела 54-летнего отца и его несовершеннолетнего сына. Следователи выясняют причину трагедии.

- Обстановка на месте происшествия свидетельствует о том, что погибшие свели счеты с жизнью. Точные причины их смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

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