Полицейские спасли двух воронежских студенток, отравившихся оксидом углерода

Валерий Корнилов (слева) и Надежда Подорожко. Фото из телеграм-канала полиции Воронежской области.

В отдел полиции № 1 УМВД России по Воронежу через единую диспетчерскую службу 112 поступило анонимное сообщение от девушки, что ей и ее несовершеннолетней подруге требуется помощь. Звонившая успела назвать улицу и номер дома, в котором находится, а затем разговор прервался. Об этом информирует телеграм-канала региональной полиции.

Старший смены дежурной части капитан полиции Валерий Корнилов направил по указанному адресу сотрудницу подразделения по делам несовершеннолетних капитана полиции Надежду Подорожко. Опросив жителей дома, инспектор в последнем пятом подъезде выяснила, что в одной из квартир живут две 17-летние студентки юридического техникума.

Страж порядка стала стучаться в квартиру, где раздавались непонятные звуки. Вскоре дверь открыла девушка и сразу же упала в обморок. Внутри полицейская обнаружила еще одну девушку без сознания. По предварительным данным, потерпевшие могли получить отравление токсичным веществом. Надежда Подорожко открыла все окна и до приезда медиков и спецслужб, которых вызвал Валерий Корнилов, умывала пострадавших холодной водой.

Сотрудники газовой службы зафиксировали в комнатах высокую концентрацию окиси углерода и устранили утечку, а врачи госпитализировали спасенных в областную больницу. О случившемся инспектор ПДН сообщила их родителям. Через пять дней девушек, чье состояние стало стабильным, выписали домой.