Под Воронежем 56-летний мужчина едва не зарезал своего собутыльника

В ходе ссоры хозяин квартиры кухонным ножом пырнул оппонента. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть ОМВД России по Рамонскому району из больницы скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что в приемное отделение доставили 28-летнего мужчину с ножевым ранением брюшной полости. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

Полицейские выяснили, что 20 февраля потерпевший гостил у своего 56-летнего товарища. Мужчины на протяжении всей ночи пьянствовали, а под утро между ними произошел конфликт. В ходе ссоры хозяин квартиры кухонным ножом пырнул оппонента. Крики услышала соседка, она вызвала скорую и полицию. Подозреваемый полностью признал свою вину.

Ранее неоднократно судимому злоумышленнику, который находится в изоляторе временного содержания, в соответствии с частью 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» грозит лишения свободы на срок до десяти лет.