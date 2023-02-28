По итогам масленицы составлен рейтинг самых популярных у воронежцев начинок блинов

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По итогам Масленицы онлайн-сервис доставки продуктов СберМаркет составил рейтинг, а также проанализировал спрос на ингредиенты для традиционного праздничного блюда.

Аналитики проследили изменение спроса на разные ингредиенты для главного угощения во время Масленой недели. Продажи пшеничной муки выросли на 14%, именно этот вид муки стал самым популярным у воронежцев. На втором месте — рисовая, на третьем — овсяная. Следом за ними идёт безглютеновая, а замыкает список гречневая. Также увеличились продажи самых популярных добавок к блинам — икры, сливочного масла, сметаны, фарша, варенья, сгущёнки и мёда. Самый большой рост спроса по сравнению с предпраздничной неделей показали продажи варенья (23%) и сгущённого молока (49%).

Во время Масленицы на 10% выросли продажи готовых и замороженных блинов, по сравнению с неделей перед праздником. Лидерами стали блины с сыром и с мясом — на них приходится каждая четвёртая порция готовых блинов в онлайн-заказах воронежцев. Третье место среди популярных начинок разделили творог, вишня и ветчина с сыром. На четвёртой строчке рейтинга — блины с маслом. Их берут на 87% чаще, чем блины с малиной, которые замыкают топ.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«Масленица традиционно широко празднуется в каждом регионе России. Цифровые сервисы помогают экономить время и финансы при приобретении товаров и услуг».