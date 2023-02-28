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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 12:49

Жителю Воронежа, чья машина на пляже задавила насмерть 10-месячного малыша, дали 4 года колонии

Мужчина не признавал вину, потому что на сидении в момент аварии была двухлетняя девочка друзей
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

Центральный райсуд Воронежа отправил на 4 года в колонию-поселение 34-летнего владельца машины, которая летом 2021 года насмерть задавила 10-летнего малыша.

Как писал сайт VRN.KP.RU, шокирующий случай произошел в августе на пляже в Чертовицах и вызвал широкий общественный резонанс. Владелец машины в вечернее время отдыхал с семьей своих знакомых на берегу реки. «Форд Фокус» он оставил в нескольких шагах от сидевших людей и не принял должных мер, исключающих самопроизвольное движение автомобиля, а также не ограничил доступ к машине третьих лиц. В итоге двухлетняя девочка знакомых хозяина авто влезла на водительское сидение. Машина начала движение и переехала малыша рядом отдыхавшей семьи. В результате пострадавший ребенок умер на месте от полученных травм.

И теперь суд признал владельца машины виновным в смерти по неосторожности в результате нарушения правил дорожного движения.

- Мужчина вину не признал, настаивая на том, что в трагедии виноваты родители ребенка, оказавшегося за рулем. Однако суд посчитал представленные государственным обвинителем доказательства, достаточными для вынесения обвинительного приговора, - сообщили в прокуратуре Воронежской области. - Кроме четырехлетнего срока в колонии-поселении осужденному назначено дополнительное наказание - в виде лишения прав на два года.