Воронежские полицейские задержали дистанционного афериста из Тулы

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Воронежу 19-летнего жителя Тулы, обманывавшего воронежцев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В январе и феврале 2022 года в отделы полиции Воронежа обратились двое местных жителей, которые попались на уловку аферистов. Оба преступления объединял одинаковый способ совершения. На популярной платформе бесплатных объявлений в интернете внимание наших земляков привлекало предложение продажи игровой приставки.

Далее аферист предлагал продолжить общение в мессенджере, где сообщал, что готов отправить консоль после полной оплаты её стоимости. Он отправлял ссылку, после перехода на которую с банковских счетов заявителей списывались деньги. После завершения банковской операции связь со злоумышленником прерывалась. Оплаченный товар покупатели, естественно, не получали.

Задержанный во всем сознался и пояснил, что намеренно обманывал покупателей, продавая несуществующий товар и используя фишинговые ссылки. Похищенные деньги (более 100 тысяч рублей) тратил на личные цели. В соответствии с частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.