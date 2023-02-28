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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 12:28

Воронежские полицейские задержали дистанционного афериста из Тулы

Он использовал фишинговые ссылки
Алексей СЕРГУНИН
Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Воронежу 19-летнего жителя Тулы, обманывавшего воронежцев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В январе и феврале 2022 года в отделы полиции Воронежа обратились двое местных жителей, которые попались на уловку аферистов. Оба преступления объединял одинаковый способ совершения. На популярной платформе бесплатных объявлений в интернете внимание наших земляков привлекало предложение продажи игровой приставки.

Далее аферист предлагал продолжить общение в мессенджере, где сообщал, что готов отправить консоль после полной оплаты её стоимости. Он отправлял ссылку, после перехода на которую с банковских счетов заявителей списывались деньги. После завершения банковской операции связь со злоумышленником прерывалась. Оплаченный товар покупатели, естественно, не получали.

Задержанный во всем сознался и пояснил, что намеренно обманывал покупателей, продавая несуществующий товар и используя фишинговые ссылки. Похищенные деньги (более 100 тысяч рублей) тратил на личные цели. В соответствии с частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.