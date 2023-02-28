В Воронеже нашли труп белгородца на съемной квартире

Воронежские следователи проводят проверку по факту обнаружения тела жителя Белгородской области на улице Туполева. Труп 26-летнего мужчины нашли в ванной комнате съемной квартиры. Он несколько дней не выходил на связь с друзьями, которые обеспокоились и связались с хозяином жилья. Тот открыл дверь и обнаружил труп.

- При осмотре тела видимых следов насильственной смерти не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судмедэкспертиза, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.