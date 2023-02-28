Воронежец Станислав Кашаев выиграл Кубок Белоруссии по легкой атлетике

Фото из департамента спорта Воронежской области.

В рамках Кубка Белоруссии по легкой атлетике среди инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата наши земляки трижды поднимались на пьедестал почета.

Первое место в толкании ядра с результатом 8,35 метра занял Станислав Кашаев, третьим финишировал уроженец Анны Константин Халтурин (8,14).

Аида Бронская стала второй в толкании ядра с результатом 8,46 метра, улучшив свой результат на 71 сантиметр.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежские легкоатлеты завоевали золото, серебро и бронзу на первенстве России.