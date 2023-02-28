Команда воронежских пилотов заняла второе место в чемпионате России по автокроссу

Первый этап чемпионата России по автокроссу в Воронеже получился интересным. Фото: с портала правительства Воронежской области.

С 24 по 26 февраля в Воронеже на стадионе технических видов спорта на улице 9 Января прошел первый этап чемпионата России по автокроссу в классах «Т4-3», «Т1-2500», «Д3-Спринт», «Д2Н», «Супер 1600». В соревнованиях участвовали 70 лучших пилотов страны. Финальные заезды прошли при плюсовой температуре, что сделало соревнования еще более зрелищными. Хозяева соревнований были таковыми не только формально, но и реально находились в числе лидеров на нескольких дистанциях.

Особенно удачно наши гонщики выступили в командном зачете. По итогам заездов воронежские пилоты заняли второе место. Победителями стали спортсмены из клуба «ЦСКА» (Москва). Третьими стали пилоты команды «Камаз-мастер Юниор» (Набережные Челны).

В этом году старт чемпионата России посетили 100 детей из Луганской области. Они приняли участие в открытии соревнований, проехали вместе со спортсменами на квадроциклах во время парада пилотов и посмотрели заезды.

- На все наши соревнования вход для детей - бесплатный. А для ребят из Луганской области мы сделали такой праздник, потому что им сейчас нужна наша поддержка, нужны положительные эмоции и яркие моменты, - рассказал президент Федерации автоспорта Воронежской области Алексей Филимонов.

Спортсмены прокатили ребят из Луганской области на квадроциклах. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В гонках чемпионата участвовали и юные спортсмены команды Федерации автомобильного спорта Воронежской области также приняли участие в Чемпионате. Они, кстати показали достойные результаты. Кирилл Коровин в классе «Д3-250» и вовсе победил. Совсем неплохо для своих юных лет выступили и еще два наших спортсмена. Иван Лапин стала шестым в классе «Д3-мини», а Максим Дорохов замкнул десятку в заездах «Д3-250».