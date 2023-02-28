В Воронеже пройдет XXVI хореографический фестиваль «Танцующий город»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В конце марта – начале апреля в Воронеже впервые после пандемии в живом формате пройдет фестиваль «Танцующий город». В XXVI хореографическом форуме могут принять участие как танцевальные коллективы, студии, шоу-балеты, так и отдельные солисты. Заявки оргкомитет принимае до 17 марта.

24 марта в 12.00 в Городском дворце культуры» (ул. 9 января, 108) стартует отборочный тур номинации «Дебют (начинающие)». Вход свободный. 25 марта в 12.00 и 26 марта в 10.00 начнутся отборочные туры в номинациях «Танцевальный калейдоскоп» и «Премьера», их тоже можно посмотреть бесплатно. 27 марта в 12.00 желающие могут посетить бесплатные мастер-классы.

28 марта в 18.00 пройдет «Дивертисмент» с участием «Имперского русского балета» под руководством Гедеминаса Таранды. Вход по пригласительным. 31 марта в 18.00 начнется концерт учащихся Воронежского хореографического училища, вход свободный.

3 и 4 апреля в 18.00 в театре оперы и балета состоится гала-концерт победителей и гостей фестиваля, вход по пригласительным.

А 6 апреля в 18.00 пройдет концерт победителей в номинации «Дебют» и лауреатов III степени, его тоже можно посмотреть бесплатно.