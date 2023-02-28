Воронежцы четыре месяца смогут сэкономить на каждом проезде в общественном транспорте по 7 рублей

Можно предположить, что эта акция не вызовет восторг у шоферов маршруток. Фото: из архива «КП»

С 1 марта по 30 июня жители Воронежа, пользующиеся картой «Мир», смогут сэкономить 7 рублей при оплате проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили в управлении информации мэрии.

В городской администрации пояснили, что сотрудники управления транспорта провели переговоры с представителями этой платежной системы и достигли соглашения о предоставлении такой значительной скидки. Для ее получения на всех городских маршрутах нужно «привязать» карту МИР любого банка к телефону (через приложение Mir Pay или аналоги, если предусмотрена техническая возможность). А потом оплатить проезд через телефон или смартфон.

Скидку не предоставляют при оплате:

- физической картой (то есть, непосредственно пластиком);

- картами других платежных систем (Visa, Mastercard и т.д.);

- в маршрутах, которые не относятся к городским (пригородные, междугородние – например №№ 34, 39, 64, 366а, 366в).