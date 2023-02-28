В селе Воронежской области открыли мемориальную доску герою, погибшему в зоне СВО

фото из соцсетей администрации Калачеевского района

Еще одну мемориальную доску в честь героя, погибшего в зоне СВО, открыли в Воронежской области. Знак в память Руслана Тоневицкого появился в селе Переволочное Калачеевского района. Военный погиб при выполнении боевой задачи в конце октября 2022-го. Ему было 43 года.

На церемонии присутствовали родители Руслана Тоневицкого, а также ученики и педагогический коллектив Хрещатовской и Лесковской школ и руководители района.

Ранее сайт VRN.KP.RU сообщал об открытии памятной доски герою из Воробьевского района Юрию Ивлеву