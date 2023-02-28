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НовостиСпорт28 февраля 2023 10:08

В Воронеже создали союз ветеранов «Факела»

Его возглавил Оганез Мхитарян
Алексей СЕРГУНИН
Фото: ФК "Факел" (Воронеж), ВКонтакте.

Фото: ФК "Факел" (Воронеж), ВКонтакте.

Один из лучших полузащитников в истории «Факела» Оганез Мхитарян возглавил новое подразделение в структуре клуба - союз ветеранов. Об этом информирует пресс-служба «неугасаемых».

- Чувствую приятное волнение, понимаю, что это ответственность, - прокомментировал собственное назначение Оганез Мхитарян. - Думаю, для тех, кто выходил на поле в футболке с этим «огоньком» на груди, наш клуб – не пустой звук. То, что «Факел» не забывает своих ветеранов, очень важно. Приятно быть рядом с такой командой, которая снова бьётся в элитном дивизионе. Надеюсь, что и мы, ветераны, сможем помочь клубу.

Напомним, что за «Факел» Мхитарян провел 425 матчей и забил 30 голов.