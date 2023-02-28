Воронежцы поддержат музыкантов Луганского симфонического оркестра

16 марта в Воронеже выступит Луганский академический симфонический оркестр.

Коллектив, основанный в 1945 году фронтовиками, сменившими оружие на музыкальные инструменты, с тех пор исполнил все симфонии Бетховена, Шуберта, Моцарта, Чайковского, Рахманинова, Бородина, Берлиоза, Прокофьева, Шостаковича, а также произведения Стравинского, Щедрина, Штрауса, Шнитке. Оркестр неоднократно гастролировал в Италии, Испании, Дании, Швейцарии, Германии, Бельгии, Швеции, Хорватии, Австрии, Норвегии, Китае и странах СНГ.

Но с 2014-го коллектив снова выступает в боевых условиях. Руководит оркестром главный дирижер Александр Щуров, благодаря ему коллектив не только не прекратил своего существования, но и вышел на качественно новый уровень. У оркестра огромный репертуар, охватывающим все стили, жанры и направления мировой симфонической музыки.

В программе воронежского концерта, который пройдет в филармонии, - лучшие образцы западноевропейской и русской симфонической, классики: произведения Глинки, Мусоргского, Римского Корсакова, Прокофьева, Хачатуряна, Сибелиуса, Верди, Дворжака.

В концерте примут участие музыканты Воронежского симфонического оркестра. 12+