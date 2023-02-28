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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 9:18

Воронежец потерял более девяти тысяч рублей при покупке костюма через интернет

Стражи порядка ищут афериста
Алексей СЕРГУНИН
За минувшие сутки у пяти воронежцев похищали деньги с банковских карт.

За минувшие сутки у пяти воронежцев похищали деньги с банковских карт.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть отдела полиции № 6 УМВД России по Воронежу обратился 19-летний местный житель, ставший жертвой мошенников. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

На одном из сайтов в интернете потерпевший заинтересовало объявление о продаже мужского костюма. В качестве предоплаты он перевел на указанные ему реквизиты банковской карты более девяти тысяч рублей. После завершения банковской операции лжепродавец начал игнорировать сообщения покупателя, а тот так и не получил товар.

Всего за минувшие сутки на территории Воронежской области зафиксировали восемь бесконтактных мошенничеств, а также пять фактов хищения денег с банковских карт граждан. Общий ущерб составил около 1,2 миллиона рублей.

Полицейские призывают воронежцев не совершать сомнительных финансовых сделок через интернет. Следует тщательно проверять любую информацию, поступающую от незнакомцев и не поддаваться на их провокации.