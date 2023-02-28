Воронежец по пьяни разбил арендованную другом «Ладу»

28-летний воронежец не обнаружил утром припаркованную во дворе многоквартирного дома на Тютчева «Ладу Весту». Хуже всего, что автомобиль был не личный, а взятый в аренду.

Полицейские выяснили, что накануне мужчина выпивал с другом. Поэтому оперативники взяли в разработку 27-летнего собутыльника и когда его задержали, он признался, что когда хозяин заснул, он решил покататься на автомобиле. Но не справился с управлением и врезался в ограждение. После этого бросил автомобиль и скрылся.

За угон ему грозит до пяти лет заключения.