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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 9:11

Воронежец по пьяни разбил арендованную другом «Ладу»

Он угнал машину у собутыльника и врезался в ограждение
Ярослав ИВАНОВ

28-летний воронежец не обнаружил утром припаркованную во дворе многоквартирного дома на Тютчева «Ладу Весту». Хуже всего, что автомобиль был не личный, а взятый в аренду.

Полицейские выяснили, что накануне мужчина выпивал с другом. Поэтому оперативники взяли в разработку 27-летнего собутыльника и когда его задержали, он признался, что когда хозяин заснул, он решил покататься на автомобиле. Но не справился с управлением и врезался в ограждение. После этого бросил автомобиль и скрылся.

За угон ему грозит до пяти лет заключения.