Воронежцам рассказали о планах застройки территории экскаваторного завода

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Территорию экскаваторного завода власти Воронежа планируют развивать, но без выкупа промзоны в муниципальную собственность, а за счет средств владельцев участка. Об этом сообщил на планерке в мэрии 27 февраля глава города Вадим Кстенин.

Территория бывшего завода имени Коминтерна на Московском проспекте (выпускавшего сначала паровые машины и котлы, в войну «Катюши», а после войны экскаваторы) давно в запустении. Предложений по развитию квартала, находящегося в руках нескольких частников, было множество - от застройки жилыми домами до создания культурного кластера.

Как отметил мэр, выкупить участки у десятка собственников нереально. Но в будущем им предложат проекты по комплексному развитию территории.