Воронежский хор имени Массалитинова отмечает 80-летие

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежскому русскому народному хору имени Массалитинова 80 лет!

Композитор Константин Массалитинов создал коллектив в 1943 году. Воронежский хор выступал на передовой, став мощным духовным оружием против фашистов. На средства, собранные артистами, построили танк «Русская песня». С тех пор коллектив стал одной из визитных карточек Воронежского края, хранителем и популяризатором русского народного искусства.

Юбилей Воронежский хор отметит праздничным концертом. 5 марта в театре оперы и балета артисты покажут программу, собранную из номеров «Золотого фонда» коллектива, таких как знаменитая «Калинка», Мордасовские частушки, «Воронежские хороводы», популярнейших русских народных песен и патриотических композиций. Зрители так же увидят новые постановки «Скоморошьи забавы», вокально-хореографические композиции «Зачем меня окликнул ты» и премьерную постановку «Победа».

Начало в 18.00, 12+