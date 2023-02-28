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НовостиОбщество28 февраля 2023 8:09

Воронежские медики получат дополнительные выплаты из бюджета

Они составят от 4,5 тыс до 18,5 тыс рублей в месяц
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Из областного бюджета установили дополнительные выплаты для ряда медиков. Они коснутся работников, которые оказывают медпомощь по заболеваниям, не включенным в базовую программу ОМС (например: фтизиатрия, психиатрия, наркология и т.д.). Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Размер выплаты составит от 4 500 до 18 500 рублей в месяц - сумма зависит от занимаемой должности, трудовых функций и места работы.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, с 1 января 2023 года в регионе повысили зарплату бюджетникам - врачам, среднему медперсоналу, педагогам, соцработникам и работникам учреждений культуры.