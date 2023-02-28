В Воронеже 1 марта отменили вой сирен

Никакого повода для паники 1 марта не будет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Воронежской области изменили решение о проведении 1 марта проверки систем оповещения. Чиновники, все взвесив, видимо, решили, что в нынешней напряженной ситуации вой сирен, даже на короткое время, будет лишним. И перенесли проверку на другой срок. О конкретной дате и времени сообщат позднее.

На прошлой неделе власти объявили о проверке систем оповещения 1 марта. Сирены должны были завыть на короткое время в первый день весны, начиная с 10.40. Кроме того, с 10.43 ло 10.44 планировали прервать вещание многих телеканалов и радиостанций.

Такая проверка проходит каждый год для определения степени готовности технических средств оповещения к работе.

Напомним, уже второй раз украинским фейкометам удалось прервать эфир радиостанции, вещающей в Воронеже, и наврать о тревоге и необходимости идти в укрытие.