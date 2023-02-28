Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 февраля 2023 7:12

По воронежскому радио запустили фейк о тревоге

Региональные власти официально опровергли информацию об объявлении тревоги
Ярослав ИВАНОВ

Утром 28 февраля на радиостанций Europa+ воронежцам и рекомендовали «проследовать в укрытие» из-за объявленной «тревоги». Как оказалось, радио атаковали хакеры - правительство Воронежской области дало официальное опровержение прошедшей информации.

- Это сообщение является провокацией пособников киевского режима и не соответствует действительности. Обстановка в регионе контролируемая и без происшествий. Убедительно просим воронежцев сохранять спокойствие и не поддаваться панике, - сообщили в облправительстве.

В МЧС также подтвердили, что прошедшая по радио информация является ложной - она прошла в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов сразу в нескольких регионах страны.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, подобный фейк запустили в Воронеже 22 февраля