По воронежскому радио запустили фейк о тревоге

Утром 28 февраля на радиостанций Europa+ воронежцам и рекомендовали «проследовать в укрытие» из-за объявленной «тревоги». Как оказалось, радио атаковали хакеры - правительство Воронежской области дало официальное опровержение прошедшей информации.

- Это сообщение является провокацией пособников киевского режима и не соответствует действительности. Обстановка в регионе контролируемая и без происшествий. Убедительно просим воронежцев сохранять спокойствие и не поддаваться панике, - сообщили в облправительстве.

В МЧС также подтвердили, что прошедшая по радио информация является ложной - она прошла в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов сразу в нескольких регионах страны.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, подобный фейк запустили в Воронеже 22 февраля