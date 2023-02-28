В Воронеже досрочно завершат второй этап строительства Остужевской развязки

фото из телеграмм Александра Гусева

Второй этап строительства развязки на Остужева собираются завершить ранее намеченного срока, об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. По плану, контракт на этот проект завершается в декабре 2024 года, но работы по нему закончат уже в этом году и перейдут к третьему этапу. Это стало возможным благодаря грамотному планированию и достаточным финансам.

- Помните, как несколько лет назад ремонты сдвигались в глубокую зиму - из-за того, что вовремя не были проведены торги. Это сдвигало сроки работ по всей цепочке. Уже сейчас в отрасли заключено 92% контрактов, а к середине апреля выйдем на показатель 100%, - отметил глава региона. - Сейчас дорожная отрасль гарантировано обеспечена деньгами. Например, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» Воронежская область в этом году потратит более 5,6 миллиарда рублей, а на ремонт дорог в селах - почти 800 миллионов рублей.