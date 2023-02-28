Воронежский музей покажет египетские сокровища вместе с картинами известной художницы

Ирина Затуловская Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

2 марта в музее имени Крамского откроется выставка «Бегство в Египет». Она представит работы Ирины Затуловской, созданные за последние 30 лет. Художница известна далеко за пределами России, ее работы хранятся в 30 российских и европейских музеях, включая Третьяковскую галерею, музей изобразительных искусств имени Пушкина, Русский музей, Московский музей современного искусства, Музей современного искусства «Киасма» (Хельсинки), Музей Средиземноморья (Джибеллина, Сицилия).

Название выставки метафорично отражает долгую культурную преемственность с размышлениями о жизни и смерти, о времени и подлинности незыблемости настоящего, о памяти и проживании момента как вечно длящегося.

В качестве основы экспозиции выступает специальная конструкция, напоминающая зиккурат, спроектированная Надей Корбут и Кириллом Ассом. Воронежская экспозиция включит египетские древности из собственного собрания музея. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, здесь хранится ценнейшая коллекция памятников древнеегипетского искусства, собранная более 200 лет назад, старейшее из подобных собраний в России. Предметы из этой коллекции войдут в экспозицию Ирины Затуловской, создав новый контекст восприятия знакомых воронежцам культурных ценностей.

На первый час вернисажа вход свободный, 12+