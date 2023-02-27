Мэр Воронежа: «Почти четыре млрд рублей сэкономил город на закупках за последние годы»

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

Власти Воронежа с 2018 по 2022 года провели 15 тысяч аукционов на 71,5 млрд рублей. Благодаря повышению прозрачности процедур и конкуренции на торгах городскому бюджету удалось сэкономить более 3,68 млрд рублей. Об этом на еженедельной планерке 27 февраля доложил мэру Вадиму Кстенину руководитель управления муниципальных закупок Александр Зенин.

Он рассказал о результатах работы подразделения за прошедшие 5 лет. Общий фонд экономии бюджетных средств за этот период составил 3,68 млрд рублей, из них 713,32 млн рублей – деньги, сэкономленные в 2022 году. Кстати, свыше 302,35 млн было сэкономлено еще до этапа торгов во время анализа сметных норм и цен.

Для обеспечения единообразного подхода к определению НМЦК управлением реализуется единая ценовая политика по ряду товаров, работ, услуг. Регулярно поддерживается актуальная база единых цен на отдельные позиции и обновляется реестр стоимости для муниципального каталога.

– В среднем коэффициент участия с 2018 по 2022 годы составил 3,94 единицы, что значительно превышает средний показатель по России. Однако в 2022 наблюдалась тенденция снижения данного показателя, обусловленная ограничительными мерами в экономической сфере, – сообщил Александр Александрович.

За отчетный период конкурентные процедуры по закупкам по объектам социнфраструктуры проведены на сумму 15,9 млрд рублей, по развитию улично-дорожной опубликованы задания на 9,9 млрд рублей, а в целях улучшения городской инфраструктуры проведены торги на сумму свыше 5,5 млрд рублей.

– В рамках реализации нацпроектов в Воронеже введены в эксплуатацию новые школы и детские сады, осуществляется строительство пристроек к действующим образовательным учреждениям, возводятся и реконструируются объекты спорта, оснащены учреждения культуры, благоустроены общественные территории, осуществляется переселение граждан из аварийного жилищного фонда, закупается подвижной состав общественного транспорта и т.д. Общая сумма конкурентных процедур по основным объектам, направленным на развитие муниципалитета, за 5 лет составила 31,3 млрд рублей, - пояснил Александр Зенин.

Фото мэрии Воронежа

Отдельно он рассказал о поддержке субъектов малого предпринимательства (СМП). Общая стоимость заключенных контрактов за пять лет составила 18,6 млрд рублей. Доля закупок у СМП колеблется в пределах от 37,26% до 48,91% при нормативе в 15% в 2018-2021 годах, 25% в 2022 году.

В мэрии также внедрили практику закупок у единственного поставщика до 600 тысяч рублей на конкурентной основе. Это позволило сэкономить за пять лет 310 млн рублей, в том числе 82 млн рублей в 2022 году. При этом 78% закупок состоялись, коэффициент участия составил 2,25 единиц.

Мэр Вадим Кстенин по итогам выступления отметил, что от эффективности работы управления муниципальных закупок зависит качественный подход в оформлении предварительных документов, которые уходят на торги, а также экономия средств бюджета. И поручил систематизировать работу по размещению заказа.

– Соберите со всех муниципальных заказчиков, которые работают в рамках соглашений с Правительством Воронежской области, все эти соглашения, проанализируйте их на предмет условий. В дальнейшем эту работу надлежит делать в декабре, предшествующему году, в котором мы будем размещать заказ, поскольку именно эти соглашения должны быть положены в основу того плана-графика торгов, который мы с вами утверждаем, – подытожил Вадим Кстенин.