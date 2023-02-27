В мэрии Воронежа рассказали о готовящихся к развитию застроенных территорий

Фото мэрии Воронежа

На еженедельной планерке в мэрии 27 февраля, которая прошла под председательством главы города Вадима Кстенина, обсудили реализацию плана комплексного развития территории.

Исполняющий обязанности руководителя управления строительной политики Игорь Добрынин выступил с докладом. Он рассказал, что уже начата подготовка к развитию 26 городских территорий, на которых расположены 460 домов.

Также он подвел итоги предыдущих лет. Так, с 2013-го по 2022-й год по результатам открытых аукционов было заключено 14 договоров на развитие и благоустройство территорий, расселено свыше 22 тыс. кв. метров ветхого и аварийного жилья, введено в эксплуатацию несколько многоэтажек с торговыми помещениями общей площадью более 170 тыс. кв. метров. Благодаря этому в городской бюджет поступило более 318 млн рублей.

Фото мэрии Воронежа

Игорь Добрынин отметил несколько жилых кварталов, где ведется подготовка под реализацию программы комплексного развития территорий (КРТ).

Так, 26 января был подписан договор, который касается территории, ограниченной переулком Солнечный, улица Солнечная, улица Беговая. По результатам аукциона в бюджет города поступило порядка 58 млн рублей. Застройщик обязуется подготовить документацию по планировке территории, расселить ветхий и аварийный жилой фонд и возвести современный жилой комплекс и детский сад на 260 мест.

Также благоустроят территорию, ограниченную улицами Транспортная, 45 Стрелковой дивизии, Бурденко, переулком Здоровья. Здесь сейчас 71 дом, из которых 13 признаны аварийными. Предполагается за счет инвестора расселить 29,6 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья. Взамен здесь возведут 283,3 тыс. кв. м жилого фонда, физкультурно-оздоровительный комплекс, пристроенные детсады и обновят школу №42 (количество мест увеличат до 1400).

Готовится к развитию территория жилых кварталов по улице 9 Января (в районе ост. Газовая), по переулку Отличников и жилых кварталов от Машиностроителей в сторону Антонова-Овсеенко.

– Все откорректированные материалы планируется рассмотреть на градостроительном совете при Губернаторе, – пояснил Игорь Олегович.

Начали поиск подрядчиков для подготовки планов развития ряда других территорий: квартал, ограниченный улицами Машиностроителей, Торпедо, Загородная, Подклетненская, Керамическая; в районе домов 137-169 по улице 9 Января; территория на улицах Артамонова и Богдана Хмельницкого.

По итогам доклада мэр Вадим Кстенин призвал главу управления при составлении проектов учитывать интересы не только муниципалитета, но потенциальных инвесторов.

– Вы все прекрасно знаете, что многоквартирные дома стареют гораздо быстрее, чем мы успеваем расселять аварийное жилье. Как раз реализация механизма комплексного развития территорий позволяет нам привлекать частные инвестиции в этот сектор экономики и соответственно наверстывать то, что мы не можем сделать за счет бюджетных средств. Но у каждого проекта есть свои экономические параметры. Мы должны находить здесь золотую середину. Ни у кого не должно быть иллюзий, что инвестор, получая небольшое количество квадратных метров под комплексное развитие территорий, имея обязанность расселить аварийный жилой фонд, еще и школу построит и ее подарит. Такого точно не будет происходить. Мы можем разговаривать здесь о государственно-частном партнерстве, о каких-то взаимных обязательствах по развитию депрессивных территорий, вырабатывать такие решения, которые будут и отвечать интересам города, и строителям будут выгодны, – подытожил мэр Воронежа.