Воронежец на «Ниссан Альмера» накопил неоплаченных штрафов на 217 тысяч

Нарушителя задержали в ходе рейда Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Воронежские полицейские во время совместного рейда с судебными приставами задержали на улице Воронежа злостного неплательщика штрафов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области, нарушителя на автомобиле «Ниссан Альмера» накануне остановили на улице Ломоносова. При проверке документов выяснилось, что у 40-летнего местного жителя, управлявшего иномаркой, за последние два года накопилось множество нарушений правил дорожного движения, в основном, связанных с превышением разрешенной скорости. Общая сумма штрафов составила 217 000 рублей.

Судебные приставы-исполнители в качестве обеспечительных мер на месте арестовали машину и отправили ее на стоянку задержанных транспортных средств.

Всего в ходе этого рейда полицейские и приставы проверили более 40 машин и выявили троих автолюбителей-должников, накопивший в общей сложности более 240 тысяч рублей. Водители частично уже погасили имеющиеся долги.

Госавтоинспекция напоминает автолюбителям, что любое транспортное средство можно проверить на наличие задолженностей по базе данных ГИБДД на официальном сайте ГИБДД.РФ. Раздел Сервисы, проверка штрафов. https://гибдд.рф/check/fines .https://36.мвд.рф/news/item/32954838/