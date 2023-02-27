В Воронеже на улицах Солнечной и Беговой взведут новый квартал с детсадом на 260 мест

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Исполняющий обязанности руководителя управления строительной политики мэрии Воронежа Игорь Добрынин сообщил о подписании 26 января этого года договора о комплексном развитии территории, ограниченной переулком Солнечный и улицами Солнечная и Беговая.

Благодаря аукциону, в бюджет города поступят около 58 миллионов рублей. Застройщик обязуется подготовить документацию по планировке территории, расселить ветхий и аварийный жилой фонд, а на его месте возвести современный жилой комплекс.

Кроме того, строительная компания на безвозмездной основе построит и передаст городу детский садик на 260 мест, уточнил чиновник.