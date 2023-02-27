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НовостиОбщество27 февраля 2023 15:34

Воронежский губернатор опроверг связь весеннего призыва с участием в СВО

Призывники в зону военных действий не попадут
Ирина КАЗАНИНА
Весенний призыв стартует 1 апреля

Весенний призыв стартует 1 апреля

Фото: из архива «КП»

Через месяц, 1 апреля, в России стартует весенняя призывная кампания. Говоря о ней на еженедельном совещании в правительстве области, губернатор Александр Гусев заверил, что срочники не будут призываться в зону военных действий:

— Весенний призыв никак не связан с поставкой личного состава вооруженных сил в зону специальной военной операции, - отметил глава региона.

В настоящее время на службу в армию призываются мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Однако на федеральном уровне рассматривается возможность смещения призывного возраста на период с 21 до 30 лет.