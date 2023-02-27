Воронежский губернатор опроверг связь весеннего призыва с участием в СВО

Весенний призыв стартует 1 апреля Фото: из архива «КП»

Через месяц, 1 апреля, в России стартует весенняя призывная кампания. Говоря о ней на еженедельном совещании в правительстве области, губернатор Александр Гусев заверил, что срочники не будут призываться в зону военных действий:

— Весенний призыв никак не связан с поставкой личного состава вооруженных сил в зону специальной военной операции, - отметил глава региона.

В настоящее время на службу в армию призываются мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Однако на федеральном уровне рассматривается возможность смещения призывного возраста на период с 21 до 30 лет.