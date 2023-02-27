Воронежским охотникам напомнили об обязанности сдачи разрешений по окончанию сезона

Фото Воронежского стрелкового клуба Фото: Предоставлено

Во вторник, 28 февраля завершается сезон зимней охоты в Воронежской области. Согласно требованиям закона, не позднее 20 дней после закрытия обязательно необходимо сдать разрешения на охоту в место их получения. В противном случае охотника лишат права охотиться на целый год.

Разрешения в общедоступные угодья сдаются по адресу: улица Платонова, 12. Подробности сдачи документов жителям районов области можно уточнить по телефону: (473)277-00-59.

- При сдаче разрешения вам обязаны вернуть половину документа с указанием даты,- напомнил Альберт Горбачёв, руководитель Воронежского стрелкового клуба. - Это будет служить подтверждением соблюдения сроков сдачи разрешения.

Так же напоминаем, что с 1 марта 2023 года вступают в силу изменения в Правила охоты, которые в том числе непосредственно касаются правил осуществления охоты в весенний период. Рекомендуем охотникам области внимательно ознакомиться с новой редакцией Правил охоты.