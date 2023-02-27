На двух улицах Воронежа на шесть часов отключат воду

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежский водоканал предупреждает жителей Левобережного района о плановых работах по переключению абонентов на новый водовод. Они намечены на 28 февраля.

Напомним, работы по строительству нового отрезка водопровода диаметром 150 мм и протяженностью 335 метров по улице Новосибирская шли с конца прошлого года. Новые сети выполнены из полимерного материала со сроком эксплуатации более полувека. Перекладка водопровода позволит минимизировать число нештатных ситуаций и улучшит качество водоснабжения в Левобережном районе.

В связи с работами по переподключению во вторник на период с 10:00 до 16:00 часов будет приостановят подачу воды в дома №№68 - 76 по улице Ростовская, а также в дома №№49-61 по улице Новосибирская.

Воронежский водоканал приносит извинения за вынужденные неудобства и просит горожан, проживающих по указанным адресам, заблаговременно запастить водой.