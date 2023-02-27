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НовостиПроисшествия27 февраля 2023 12:29

В дачном поселке под Воронежем обнаружили склад сигарет с липовыми акцизами

В частном гараже хранились 16 тысяч пачек табачной продукции
Ирина КАЗАНИНА
Фото Станислава Шевченко

Фото Станислава Шевченко

Фото: из архива «КП»

Полицейские из воронежского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили склад с контрафактными сигаретами. 16 тысяч немаркированных пачек табачной продукции приобрел 34-летний житель Новоусманского района для последующей перепродажи и хранил товар в своем гараже, расположенном в садовом некоммерческом товариществе «Труд» в Новоусманском районе. Там его и накрыли полицейские, получившие оперативную информацию.

- Согласно заключению проведенного исследования специальные марки для маркировки табачной продукции, находящиеся на изъятых пачках сигарет, изготовлены не производством «Гознак», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.

Стоимость партии оценили в 2 миллиона рублей. В отношении владельца гаража возбудили уголовное дело. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Фигуранта отпустили до суда под подписку о невыезде и надлежащем поведении.