В Воронежской области с начала СВО приняли 44 тысячи беженцев

Беженцев в Воронежской области начали принимать в феврале 2022 года. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

С начала военной спецоперации в Воронежскую области приехали 44 тысячи беженцев из новых регионов России, а также с Украины. Эти данные сообщили в региональном правительстве.

Основными были три волны беженцев. Первая была перед началом спецоперации. Люди из Донецкой и Луганской области в конце февраля 2022 года спасались от участившихся артобстрелов. В сентябре Воронежская область приняла беженцев из районов Харьковской области, куда вернулись украинские (и не только) нацистские формирования. А в ноябре в наш регион приехали люди, которых эвакуировали из Херсона.

Всех беженцев опрашивают сотрудники Следственного комитета, чтобы зафиксировать их показания для возбуждения уголовных дел по преступлениям украинских нацистов.